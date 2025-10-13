Макрон боится досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в воскресенье сформировал новое правительство республики. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в Париже.

Пост главы МИД сохранил за собой Жан-Ноэль Барро, министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Префект парижской полиции Лоран Нуньес назначен на должность главы МВД. Также портфели сохранили министр юстиции Жеральд Дарманен, один из давних соратников Лекорню, и министр экономики и финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Ролан Лескюр.

Пост министра, ответственного за государственные счета, остался за Амели де Моншален. Именно ее ведомство должно в ближайшие же часы завершить составление нового государственного бюджета, проект которого будет обсуждаться на первом заседании нового правительства 14 октября. Парламенту предстоит затем рассмотреть его в течение 70 дней с тем, чтобы принять бюджет на 2026 год до 31 декабря.

Церемонии передачи полномочий в министерствах, по распоряжению Лекорню, пройдут 13 октября без речей, в отсутствие прессы и приглашенных. Это решение принято в рамках рекомендуемого премьером новым министрам "делового стиля".

Правая партия "Республиканцы", лидер которой экс-глава МВД Брюно Ретайо рекомендовал ее членам не входить в состав нового правительства, уже объявила, что исключит из своих рядов тех, кто все же согласился стать министром.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что «повторно предлагая Лекорню на пост премьер-министра, Макрон добивается того, чтобы сформировать правительство, которое хоть как-то могла бы поддержать нижняя палата парламента, чтобы избежать новых досрочных выборов. Лекорню уже проводил в течение месяца консультации с парламентом, обещал компромиссы, на которые частично согласились социалисты и ряд других партий, в том числе республиканцы. Они не будут ставить вопрос о доверии правительству в отличие от крайне правых и крайне левых, которые готовы чуть ли не в течение недели выносить новый вотум недоверия. Поэтому Макрон предлагает такое правительство, которое хоть как-то смогло бы продержаться для того, чтобы принять бюджет на следующий год. Это ближайшая задача, но это будет достигнуто, если будет достигнуто, путем компромиссных решений - менее строгая бюджетная экономия, по сравнению с тем, что предлагал предшественник Лекорню Франсуа Байру, возможная приостановка пенсионной реформы, которую требуют социалисты. Поэтому эти уступки, на которые с большой неохотой согласился Макрон, позволяют ему лелеять надежду, что это правительство будет более устойчивым, чем прежнее».

По словам эксперта «жизнеспособность нового правительства будет зависеть от того, на какие уступки пойдет Макрон. Будет ли новый премьер-министр злоупотреблять применением статьи Конституции 49, пункт 3, которая позволяет без обсуждения в парламенте принимать законопроекты, ставя вопрос о доверии Правительству. Лекорню обещал, что он не будет злоупотреблять этой статьей, а также скорректирует подходы к жесткой экономии. От этого и будет зависеть, сможет ли новое правительство хоть как-то устоять в ближайшие месяц-два и принять бюджет, что является главным сейчас. Если нет, то я не исключаю нового вотума недоверия правительству, и тогда придется Макрону опять решать вопрос о досрочных парламентских выборах».