Рютте заявил, что Украина не выживет без гигантского потока оружия США

Украина не может выжить без огромного количества вооружений, которые Соединенные Штаты готовы поставлять на $15 млрд в год, поэтому правительства государств Европы должны "готовить деньги". С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне.

"Украина не выживет без гигантского потока американского оружия. Поэтому я очень счастлив, что президент США Дональд Трамп согласился возобновить поставки, оплаченные европейцами", - указал он. Трансляцию выступления Рютте вела пресс-служба НАТО.

Он отметил, что США "могут передавать оружие на $10-12-15 млрд в год, включая ПВО и противоракетные системы, которых нет больше ни у кого". "Пожалуйста, обратитесь к своим правительствам, чтобы они выделяли финансирование", - призвал генсек, обращаясь к депутатам ассамблеи.