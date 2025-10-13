Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2025 / 20:51
13 октября 2025 / 20:10
13 октября 2025 / 11:11
13 октября 2025 / 19:07
Безопасность
Безопасность
Рютте заявил, что Украина не выживет без гигантского потока оружия США
13 октября 2025 / 18:28
Рютте заявил, что Украина не выживет без гигантского потока оружия США
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Украина не может выжить без огромного количества вооружений, которые Соединенные Штаты готовы поставлять на $15 млрд в год, поэтому правительства государств Европы должны "готовить деньги". С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне.

"Украина не выживет без гигантского потока американского оружия. Поэтому я очень счастлив, что президент США Дональд Трамп согласился возобновить поставки, оплаченные европейцами", - указал он. Трансляцию выступления Рютте вела пресс-служба НАТО.

Он отметил, что США "могут передавать оружие на $10-12-15 млрд в год, включая ПВО и противоракетные системы, которых нет больше ни у кого". "Пожалуйста, обратитесь к своим правительствам, чтобы они выделяли финансирование", - призвал генсек, обращаясь к депутатам ассамблеи.

