Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Экономика
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 100 за тройскую унцию.
По состоянию на 13:49 мск, стоимость золота составляла $4 100,6 за тройскую унцию (+0,75%).
К 14:04 мск цена на драгметалл замедлила рост и находилась на уровне $4 097,3 за тройскую унцию (+0,63%), свидетельствуют данные торгов.