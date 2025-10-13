Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 октября 2025 / 20:10
13 октября 2025 / 11:11
13 октября 2025 / 19:07
Экономика
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
13 октября 2025 / 18:45
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
© Александр Рюмин/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 100 за тройскую унцию.

По состоянию на 13:49 мск, стоимость золота составляла $4 100,6 за тройскую унцию (+0,75%).

К 14:04 мск цена на драгметалл замедлила рост и находилась на уровне $4 097,3 за тройскую унцию (+0,63%), свидетельствуют данные торгов.

