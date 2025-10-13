Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Макрон боится досрочных парламентских выборов
13 октября 2025 / 20:10
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
13 октября 2025 / 11:11
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
13 октября 2025 / 19:07
Политика
Премьер Франции обозначил единственную задачу нового правительства
13 октября 2025 / 18:59
Премьер Франции обозначил единственную задачу нового правительства
© Stephanie Lecocq, Pool via AP/ТАСС

Ключевой задачей нового правительства Франции станет преодолеть разразившийся в стране политический кризис. С таким заявлением выступил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, открывая встречу с членами нового кабмина в Матиньонском дворце, передает телеканал BFMTV.

"Благодарю вас за то, что вы согласились войти в состав правительства республики в этот непростой момент. Наша единственная цель очевидно заключается в том, чтобы выйти из этого политического кризиса, который шокировал часть наших сограждан и мог бы шокировать часть мира, наблюдающего за нами", - указал он.

Лекорню призвал всех министров "отбросить свои эго" и придерживаться "коллективной этики". Он отметил, что хотел бы видеть в своем подчинении "свободных людей", которые бы отражали разнообразие политических взглядов. По словам премьера, члены правительства должны подавать гражданам пример в контексте сохраняющейся на повестке дня необходимости ограничивать госрасходы.

Днем ранее Лекорню сформировал новое правительство республики. Предыдущий кабмин, также возглавляемый им, продержался меньше суток после обнародования списка министров, став самым недолговечным в истории Пятой республики.

Оппозиционные партии "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция" уже подали в парламент резолюции о вотуме недоверия новому правительству после переназначения Лекорню на пост премьер-министра. 

