ВОЗ обратила внимание на резкий рост устойчивых к антибиотикам инфекций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание, что инфекционные заболевания людей по всему миру все чаще не поддаются лечению стандартными антибиотиками.

"В 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками", - следует из пресс-релиза организации.

Как отмечается, в период с 2018 по 2023 годы более 40% отслеживаемых комбинаций "патоген-антибиотик" продемонстрировали рост устойчивости, в то время как в среднем их доля ежегодно растет лишь на 5-15%.

Согласно данным ВОЗ, наибольшие показатели зафиксированы в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть случаев заражения оказалась резистентна к антибиотикам. Вместе с тем в Африке только одна пятая случаев заболевания не поддавалась такому лечению.