Политика
Эрдоган посоветовал Мелони отказаться от курения
13 октября 2025 / 19:30
© Михаил Метцель/ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при общении с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита мира в Шарм-эш-Шейхе высказал мнение, что ей нужно бросить курить, сообщило агентство IHA.
"Выглядите прекрасно, но вам стоит бросить курить", - в шутку отметил Эрдоган.
Мелони с улыбкой согласилась, что ей известно о необходимости отказаться от этой привычки.
Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. По данным Axios, на предстоящем саммите ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Великобритании, Германии, Индонезии, Иордании, Италии, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции.