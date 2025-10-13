Израиль обвинил ХАМАС в отклонении от договоренностей по передаче тел заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС отклонилось от условленного выполнения договоренностей о порядке передачи останков погибших в Газе израильских заложников. На этом акцентировал внимание министр обороны Израиля Исраэль Кац после того, как радикалы заявили, что в течение дня передадут тела только 4 из 28 похищенных.

"Заявление ХАМАС об ожидающемся возвращении четырех тел сегодня - это невыполнение обязательств. Любая отсрочка или сознательный отход от выполнения обязательств будет расцениваться как грубое нарушение договоренностей и повлечет соответствующую реакцию", - указал он в соцсети X.

Некоторое время назад группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, представила список имен четырех погибших в секторе Газа заложников, тела которых передаст Израилю 13 октября.

Пресс-служба израильской армии информировала о том, что, по ее данным, сотрудники Международного комитета Красного Креста в Газе готовятся в ближайшее время принять от радикалов "несколько гробов с погибшими заложниками".