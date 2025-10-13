Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2025 / 22:01
КОТИРОВКИ
USD
13/10
81.1898
EUR
13/10
94.0491
Новости часа
Макрон боится досрочных парламентских выборов Число погибших в результате ливней в Мексике достигло 64
Москва
13 октября 2025 / 22:01
Котировки
USD
13/10
81.1898
0.0000
EUR
13/10
94.0491
0.0000
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
13 октября 2025 / 20:10
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
13 октября 2025 / 11:11
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
13 октября 2025 / 19:07
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Израиль обвинил ХАМАС в отклонении от договоренностей по передаче тел заложников
13 октября 2025 / 19:45
Израиль обвинил ХАМАС в отклонении от договоренностей по передаче тел заложников
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Радикальное палестинское движение ХАМАС отклонилось от условленного выполнения договоренностей о порядке передачи останков погибших в Газе израильских заложников. На этом акцентировал внимание министр обороны Израиля Исраэль Кац после того, как радикалы заявили, что в течение дня передадут тела только 4 из 28 похищенных.

"Заявление ХАМАС об ожидающемся возвращении четырех тел сегодня - это невыполнение обязательств. Любая отсрочка или сознательный отход от выполнения обязательств будет расцениваться как грубое нарушение договоренностей и повлечет соответствующую реакцию", - указал он в соцсети X.

Некоторое время назад группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, представила список имен четырех погибших в секторе Газа заложников, тела которых передаст Израилю 13 октября.

Пресс-служба израильской армии информировала о том, что, по ее данным, сотрудники Международного комитета Красного Креста в Газе готовятся в ближайшее время принять от радикалов "несколько гробов с погибшими заложниками".

Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
19:59
Число погибших в результате ливней в Мексике достигло 64
19:45
Израиль обвинил ХАМАС в отклонении от договоренностей по передаче тел заложников
19:30
Эрдоган посоветовал Мелони отказаться от курения
19:15
ВОЗ обратила внимание на резкий рост устойчивых к антибиотикам инфекций
18:59
Премьер Франции обозначил единственную задачу нового правительства
18:45
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
18:28
Рютте заявил, что Украина не выживет без гигантского потока оружия США
18:14
Трамп: США примут участие в восстановлении сектора Газа
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 500 военных
17:42
Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения