Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2025 / 22:22
КОТИРОВКИ
USD
13/10
81.1898
EUR
13/10
94.0491
Новости часа
RTL: Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября Трамп заявил, что был бы рад отметить санкции в отношении Ирана
Москва
13 октября 2025 / 22:22
Котировки
USD
13/10
81.1898
0.0000
EUR
13/10
94.0491
0.0000
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
13 октября 2025 / 20:10
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
13 октября 2025 / 11:11
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
13 октября 2025 / 19:07
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Трамп 2.0
Политика
Трамп заявил, что был бы рад отметить санкции в отношении Ирана
13 октября 2025 / 20:15
Трамп заявил, что был бы рад отметить санкции в отношении Ирана
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад отменить санкции в отношении Ирана, если Тегеран будет готов к диалогу и заключению сделки.

"Я думаю, Иран придет к соглашению. Они были избиты и вы знаете, им нужна помощь. Есть большие санкции, как вам известно, огромные санкции. Я бы с удовольствием отменил эти санкции, когда они будут готовы к переговорам, но они не могут выжить с этими санкциями", - сказал американский лидер на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита в Шарм-эш-Шейхе.

"В какой-то момент они скажут: мы хотим, чтобы санкции были сняты. Мы закончим миром. Я думаю, с Ираном все будет в порядке", - отметил Трамп. 

Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
20:30
RTL: Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
20:15
Трамп заявил, что был бы рад отметить санкции в отношении Ирана
19:59
Число погибших в результате ливней в Мексике достигло 64
19:45
Израиль обвинил ХАМАС в отклонении от договоренностей по передаче тел заложников
19:30
Эрдоган посоветовал Мелони отказаться от курения
19:15
ВОЗ обратила внимание на резкий рост устойчивых к антибиотикам инфекций
18:59
Премьер Франции обозначил единственную задачу нового правительства
18:45
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
18:28
Рютте заявил, что Украина не выживет без гигантского потока оружия США
18:14
Трамп: США примут участие в восстановлении сектора Газа
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения