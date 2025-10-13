RTL: Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Экс-президент Франции Николя Саркози, получивший пять лет лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, начнет отбывать наказание 21 октября. Об этом информировала радиостанция RTL.

По ее данным, политик будет отбывать наказание в столичной тюрьме Санте. В ней имеется блок, предназначенный для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности.

В понедельник Саркози явился в здание парижского суда, где встретился с главой экономической прокуратуры и судьей, ответственным за исполнение наказаний. Встреча продлилась менее часа, после нее бывший глава государства покинул суд, отказавшись общаться с журналистами.

Радиостанция уточняет, что адвокаты смогут подать прошение об освобождении Саркози только после того, как он окажется в тюрьме. У Апелляционного суда будет не более двух месяцев на рассмотрение ходатайства. В качестве смягчающего обстоятельства защита называет "отсутствие риска рецидива или побега", в этой связи радиостанция полагает, что теоретически политик может освободиться до католического Рождества.

В интервью газете Le Journal du Dimanche в конце сентября Саркози заявлял, что готов сесть в тюрьму и не намерен просить президента Франции Эмманюэля Макрона о помиловании. Экс-президент отметил, что помилования можно добиваться только в случае признания собственной вины, а он не считает себя виновным.