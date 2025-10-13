Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло в рамках саммита мира в Шарм-эш-Шейхе.

"Нам понадобилось 3 тыс. лет, чтобы дойти до этого дня, представляете? И это соглашение будет действовать", - отметил американский лидер после подписания документа. Ход мероприятия транслировала канцелярия ас-Сиси.