13 октября 2025 / 23:32
Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе
13 октября 2025 / 20:53
Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе
© AP Photo/ Evan Vucci, Pool/ТАСС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло в рамках саммита мира в Шарм-эш-Шейхе.

"Нам понадобилось 3 тыс. лет, чтобы дойти до этого дня, представляете? И это соглашение будет действовать", - отметил американский лидер после подписания документа. Ход мероприятия транслировала канцелярия ас-Сиси. 

