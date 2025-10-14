Средняя Азия: американский вектор

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В сентябре 2025 г. США заключили ряд крупных соглашений с Казахстаном и Узбекистаном, которые создают предпосылки укрепления их экономических позиций в Центральной Азии (ЦА).

23 сентября во время визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева между США и Казахстаном были достигнуты договоренности об инвестициях США в транспортный, логистический и энергетический секторы, а также в информационные технологии на сумму 5,2 млрд долл. Их ключевым элементом стала сделка на 4,2 млрд долл. на производство на заводе американской компании Wabtec в Астане 300 грузовых локомотивов Evolution Series ES44ACi. Комментируя сделку, глава минторга США Говард Лютник отметил, что соглашение стало крупнейшим в истории и обеспечит мощную поддержку одной из американских важнейших отраслей промышленности. Эта - огромный успех» - отметил он.

Упомянутый завод работает в Астане с 2009 г., Wabtec инвестировала в него 230 млн долл. К настоящему времени завод выпустил уже свыше 600 локомотивов, часть из которых была экспортирована, а уровень локализации производства достиг 45%. В прошлом году компания открыла в стране технологический и инженерный центр для внедрения инноваций и подготовки кадров. В соответствии с новым соглашением предусматривается производство 300 грузовых локомотивов Evolution Series ES44ACi, а также их сервисное обслуживание. Локомотивы этой модели имеют мощность до 4500 л.с и считаются одними из самых надежных в мире. Они более экономичны в эксплуатации, чем ранее выпускавшиеся и требуют меньше затрат на сервис. Отмечу, что ранее эти локомотивы у США закупила Индия (1000 ед.), Египет (100ед.), Пакистан (55 ед.) и Бразилия (под местные тяжелые грузы).

Как надеются в Казахстане, обновление парка локомотивов позволит ускорить перевозки, снизить издержки и повысить конкурентоспособность на транзитных маршрутах между Европой и Азией. Для США эта сделка обеспечит долгосрочную привязку к их технологической базе (запчасти, сервис, модернизация), укрепит их позиции на транспортном рынке ЦА при снижении роли российских и китайских поставщиков.

Одна из вероятных целей этой сделки с учетом инициативы Трампа об организации зангезурского коридора через Армению - это закрепление роли Казахстана как ключевого элемента нового транспортного коридора в обход России – так называемого Среднего коридора. Если коридор заработает, США через Казахстан и Азербайджан смогут контролировать потоки товаров между Азией и Европой без участия России. Кроме того соглашение о производстве локомотивов может значительно облегчить последующие инвестиции в другие отрасли, а его реализация – укрепить позиции США в регионе.

О наличии таких, более широких замыслов у американской администрации свидетельствует и то, что Трамп при подписании сделки отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. А чуть позднее в Нью-Йорке Токаев провел встречи с представителями ряда американских компаний: среди них главный исполнительный директор корпорации Chevron Майкл Уирт, старший вице-президент Amazon Дэвид Запольски, председатель совета директоров фонда PepsiCo Cтивен Кихо и др.

Трамп предпринял также ряд шагов для укрепления сотрудничества с Узбекистаном. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал единственным руководителем из ЦА, которого он принял лично в Нью-Йорке на «полях» 80-й сессии Генассамблеи ООН.

22 сентября в рамках деловой программы визита в Нью-Йорк президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов. По ее итогам был сформирован портфель контрактов и перспективных проектов общей стоимостью свыше 100 млрд долл. в таких сферах как горно-металлургическая промышленность, гражданская авиация, финансы, химия, энергетика и др.

Одним из основных направлений сотрудничества станет модернизация на базе американских технологий газодобывающей и газотранспортной системы Узбекистана. Компании из Узбекистана и США договорились о реализации в республике проектов по газификации угля, получению синтез-газа и производству из него аммиака, метанола и других продуктов на основе американских технологий. Достигнуты соглашения по замене газовых агрегатов на электрические двигатели в газотранспортной системе или на существующих компрессорных станциях и дожимных компрессорных станциях, использующих газ. Финансировать эти работы будет Эксимбанк США.

Ташкент также сообщил о сделке на миллиард долларов по геологоразведочным работам с американской компанией Traxys, назвав соглашение дорожной картой для внедрения передовых технологий в области добычи, переработки и создания цепочек поставок критически важных минералов.

Американская компания Air Products, уже инвестировавшая в Узбекистан свыше миллиарда долларов, планирует значительно расширить свое присутствие в стране. После переговоров с президентом Узбекистана компания подтвердила намерение диверсифицировать свою деятельность, ускорить строительство газохимического комплекса в Бухарской области и запустить производство экологически чистого авиационного топлива.

Также были подписаны важные документы в сфере разведки и добычи полезных ископаемых. Мировые лидеры в сфере нефтесервиса Schlumberger и Baker Hughes заявили о намерениях передать Узбекистану свои технологии, что позволит стране освоить современные передовые методы бурения. А «Узбекнефтегаз» и компания Gulf подписали меморандум на 100 млн долл., который предусматривает создание по всей республике сети современных автозаправочных станций под американским брендом. Кроме того были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта с компанией «Boeing», создании совместного предприятия по производству горнообогатительного оборудования с компанией «FLSmidth», о финансовом сотрудничестве с «Citigroup» и «Cargill Financial Services International», о проведении геологоразведочных работ на перспективных площадках с компанией «Cove Capital» и др.

Напомню, что ранее в сентябре 2023 г. в Нью-Йорке Президент США Байден а также президенты республик ЦА объявили о намерении начать диалог в области совместной добычи полезных ископаемых. В его развитие 16 сентября 2024 г посол Джонатан Хеник и первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Омонулло Насритдинходжаев подписали Меморандум о взаимопонимании для укрепления сотрудничества между США и Узбекистаном в области полезных ископаемых.

Минералы и редкоземельные элементы приобретают сейчас все более важную роль в развитии ключевых высокотехнологичных отраслей американской экономики. А монополистом в их производстве сейчас является Китай, который жестко контролирует их экспорт. Вероятно, с целью преодолеть монополию Китая США и активизируют инвестиции в горнодобывающий сектор ЦА.

В целом, в результате реализации достигнутых договоренностей Астана и Ташкент могут стать ключевыми партнерами Вашингтона в решении задачи освоения ресурсов ЦА. А американская техника и технологии, которая будет производиться в результате их реализации, создадут технологическую привязку стран ЦА к США. А с учетом «локомотивной сделки» эти шаги Белого дома выглядят попыткой создать инфраструктуру для добычи и транспортировки минеральных ресурсов на западные рынки, вытеснив Россию и Китай из региона.



