Кризис вокруг Ирана далек до завершения

Хотя Израиль уведомил Россию о том, что не стремится к новой эскалации напряженности с Ираном

Юрий Веселов, военный обозреватель

Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия» в Душанбе, президент Владимир Путин отметил, что получил от руководства Израиля уверения в том, что Тель-Авив не заинтересован в дальнейшем росте напряженности с Ираном и просил российского лидера уведомить об этом Тегеран.

Напомним, что 6 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху по инициативе последнего. По сообщению ТАСС, руководители обеих стран обсудили вопросы военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, состояние двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Ирана.

28 сентября Совет Безопасности ООН, несмотря на протесты России и Китая, по инициативе Британии, Германии и Франции принял решение о возобновлении санкций против Ирана, бездоказательно обвинив эту страну в продолжении разработки ядерного оружия. Рестрикции предусматривают запрет на продажу Тегерану вооружений, военно-техническое сотрудничество, а также жесткие ограничения в отношении ряда физических и юридических лиц.

В последние дни отмечается усиливающаяся враждебная риторика против Ирана. Так, в американских и израильских средствах массовой информации активно распространяются сведения о довольно успешных иранских опытно-конструкторских работ по созданию современной баллистической ракеты с дальностью полета свыше 2000 км. При этом активно ведутся исследования по производству гиперзвукового оружия.

По этому поводу президент США Дональд Трамп в сентябре выступил с угрозами в адрес Тегерана, потребовав прекратить разработки ракетных вооружений, а Пентагон перебросил на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре дополнительно несколько современных истребителей и тяжелых самолетов-заправщиков. Данные действия следует расценивать в качестве одного из важных признаков возможного планирования ударов по Ирану. Причем, усиление группы американских воздушных танкеров является свидетельством привлечения к очередной военной операции против Ирана военно-воздушных сил Израиля, поскольку только истребителям этой страны требуется дополнительная заправка в воздухе.

Учитывая обостряющуюся борьбу Трампа со своими противниками, его заинтересованность в привлечении на свою сторону влиятельного еврейского лобби в законодательной и исполнительной власти, личный менталитет, а также провал с Нобелевской премией Мира, американский лидер вполне возможно пойдет на проведение мощных ударов по Ирану. Тем более, что он прямо заявил об угрозе США со стороны иранской ракетной программы.

В ходе совместной воздушной операции Израиля и США на ее первоначальном этапе в Иране были выведены из строя практически все имевшиеся средства ПВО и ПРО. И только затем мощные удары были нанесены по объектам ядерного производствам. В том числе подземным. По признанию самих персов, энергетической промышленности нанесен значительный урон.

Теперь настала очередь военным и военно-производственным объектам и, в первую очередь, ракетным заводам, поскольку отсутствие у противника серьезных средств противодействия значительно облегчает выполнение задачи.

В Иране также проводятся мероприятия к вероятным действиям врага: проводится массированная «чистка» израильской агентуры и пособников в научно-производственной среде, аппарате чиновников и лиц, допущенных к государственной тайне. По неофициальным данным, через сито спецслужб пропущено более 22000 человек, вскрыто несколько агентурных цепей. Арестовано не менее 2000 агентов. В том числе в высшем и среднем звеньях руководства.

Однако этого явно недостаточно. Время на подготовку эффективной защиты безопасности упущено, и теперь, как представляется, необходимо думать об ответных действиях против врага. До настоящего иранцы каждый раз заблаговременно предупреждали израильтян и американцев о дате и времени пусков своих ракет и других средств, руководствуясь непонятными соображениями. Как они поступят на сей раз, неизвестно. Но, судя по конечной цели Израиля и США – свержение режима – их удары будут очень мощными, чтобы посеять в иранском обществе недоверие и враждебное отношение к власти.

Вывод Ирана из реальной конфронтации с Израилем укрепит позиции Трампа в соперничестве за власть. Израиль при этом не останется в стороне, и будет действовать «во втором эшелоне». Но и его чрезмерно осуждать не следует: он делает все для обеспечения безопасности своего народа. А персам, при всем уважении к ним, нужно вести дела принципиально и твердо. Не надеясь на третьи стороны.