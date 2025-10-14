Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
14 октября 2025 / 12:47
Макрон боится досрочных парламентских выборов
13 октября 2025 / 20:10
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
13 октября 2025 / 11:11
Экономика
Курс доллара на межбанке впервые с 1 сентября опустился ниже 80 рублей
14 октября 2025 / 10:23
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 1 сентября текущего года опустился ниже 80 рублей, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 09:57 мск, курс американской валюты снижался на 1,42% и находился на отметке в 79,99 рубля. Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке опускался на 1,39% и торговался на уровне 92,55 рубля.