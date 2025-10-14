Зеленский виляет Трампом?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Трамп ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского. "Думаю, да", - подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей. Он также оставил без ответа на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет «Томагавк».

Сообщение это не стало громом с ясного неба. Двумя днями ранее Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого «проинформировал президента США о «российских ударах по энергетике на Украине». «Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договорённости, которые мы на этот счёт готовим. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», - заявил он. При этом западные СМИ (в частности, издание Axios) сообщают, что, помимо ПВО, обсуждалась тема поставок киевскому режиму ракет «Томагавк».

На следующий день украинский диктатор рассказал о еще одном разговоре с заокеанским визави: «Только что говорил с Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор». «Зе» признался, что Трамп пока не принял решение по «Томагавкам». «Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа», - сказал президент в интервью телеканалу Fox News. Позиция самого Трампа такова: «Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу «Томагавков». Хотят ли они, чтобы «Томагавки» летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по‑честному. Я говорил об этом президенту Зеленскому, потому что «Томагавки» — это новый шаг эскалации. Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить».

Кого-то может удивить не то, что Трамп тянет с решением о поставке «Томагавков» на Украину, а то, что он в принципе продолжает обсуждать такие серьезные вещи с Зеленским. Их отношения испортились еще в 2019 из-за обнародованной записи телефонного разговора на тему расследования украинской деятельности Хантера Байдена; в Конгрессе США президента пытались подвести под импичмент, и хоть попытка сорвалась, она стоила мистеру Дональда изрядного количества нервов.

Характерные свидетельства отношения Трампа к Украине и лично Зеленскому привел в своих нашумевших мемуарах Джон Болтон, в 2018-2019 советник президента США по национальной безопасности: «— Я, б…ь, не хочу иметь никакого отношения к Украине, — орал на брифинге Трамп, — Они, б…ь, напали на меня. Я не могу понять почему. Они пытались нае…ть меня. Они коррумпированы. Я, б…ь, не собираюсь иметь с ними дел […] Украина пыталась свергнуть меня. Мне, б…ь, нет ни малейшей выгоды, чтобы помогать им. Впрочем, смягчившись он сказал, что Зеленский может посетить его в Белом доме, но пусть ему сперва точно разъяснят, что б…ь о нем и его стране думает Трамп».

Ну и еще, конечно, не стерлась из памяти февральская выволочка, которую устроил Трамп Зеленскому в Белом Доме. Из-за своего хамства и зазнайства, киевский конферансье лишился обеда и американской помощи, зато удостоился прямых насмешен членов семьи Трампа. Сын президента США Дональд Трамп — младший в соцсети Х опубликовал фото с переговоров, добавив возле Зеленского фразу «Где мои деньги?». При этом Трамп якобы отвечает ему фразой «Слушай сюда, маленький говнюк...», а вице-президент США Джей Ди Вэнс добавляет: «Этот карлик со своими требованиями...»

Высокие отношения!

Однако скепсисом (и это мягкое определение) были преисполнены не только в первой администрации Трампа, но и в команде Байдена, вроде бы максимально зеленсколюбивой. Об этом говорится в еще одних мемуарах – их на днях выпустил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. По словам норвежского политика, Байден называл Зеленского «занозой в заднице» летом 2023 года во время саммита НАТО, в преддверии которого хозяин Банковой требовал прозрачных и однозначных формулировок в итоговой резолюции по поводу перспектив Украины в НАТО.

В проекте резолюции было написано : «Пригласить Украину к членству в альянсе, когда его страны-члены придут к согласию и будут выполнены необходимые условия». Этот пункты натовцы согласовали с украинской стороной заранее, и были удивлены, когда в первый день саммита Зеленский опубликовал в Twitter пост с резкой критикой НАТО - он назвал «абсурдным» то, что блок не предоставил график ни по приглашению Украины в НАТО, ни по её членству.

Это сообщение в Twitter появилось, когда обсуждение итогового заявления уже завершалось. Несколько участников обсуждения сочли, что имеет смысл сделать больше и пойти навстречу Зеленскому. Американцы же негодовали и даже были готовы вообще убрать из документа всё, что касалось поддержки киевского режима. Байден, сидевший за большим столом рядом со Столтенбергом, наклонился и сказал ему: «Как говорят в Америке, он - заноза в заднице», - говорит бывший генсек НАТО.

Зеленский малоприятен лично, хамоват, часто непредсказуем и сложно прогнозируем. Будучи тотально зависимым от Запада по множеству аспектов, он периодически пытается играть роль хвоста, виляющего собака, и это иногда у него получается. Коррумпированность и дикие нравы его окружения вызывают у союзников беспокойство не только с точки зрения неприглядности этой картинки в глазах западного обывателя (это полбеды), но и в цинично-прагматическом смысле – сложно понять, какая доля предоставляемой помощи идет на борьбу с Россией, а какая оседает в чьих-то глубоких карманах.

Как мы видим, поведение «Зе» вызывает отторжение и у идейно-личностно близких, и у критично настроенных к нему западных правительств, элит и политических групп – у вторых время от времени, у первых регулярно. Почему же тогда он никак не получит черную метку, хотя вроде бы уже оформились и набрали вес альтернативные проекты – по свежим опросам украинской «Первой рейтинговой системы», Зеленский проиграл бы в президентской гонке не только Залужному, но и главе Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову (признан в России террористом и экстремистом)?

Причин можно найти много, и для разных западных центров силы они могут быть различны. Одна из главных – то, что все или многие негативные качества Зеленского, и в первую очередь невероятный эгоцентризм и властолюбие, одновременно являются залогом борьбы с Россией до последнего украинцами. Поэтому баланс выгоды и ущерба от этих качеств, при всей хрупкости, пока не обернулся против бывшего комика.

При этом надо понимать, что балансирование дается Зеленскому нелегко, и каждая неделя его цепляния за власть, пусть пока и успешного, отягощает его положение после того, как он эту власть все-таки потеряет. Во всяком случае, в это хочется верить, как и в то, что участь Пиночета, лишь через восемь лет после ухода с президентского поста подвергшегося всего лишь судебному преследованию, окажется для кровавого военного преступника сладкой мечтой.