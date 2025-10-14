Средства маткапитала в 2026 году смогут использовать около 1,7 млн семей

Воспользоваться средствами материнского капитала в 2026 году смогут 1,7 млн семей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 млн граждан. На это в бюджете предусмотрено порядка 567 млрд рублей", - отметил он.

Ранее Минтруд отмечал, что после индексации в 2026 году материнский капитал вырастет до 974,1 тыс. рублей на второго ребенка, если семья не использовала маткапитал на первенца. За первого ребенка сумма увеличится до 737,2 тыс. рублей.

С 2007 года на маткапитал имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не было реализовано. С 1 января 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить около 222 тыс. рублей.