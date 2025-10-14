FT: США могут выделить Украине от 20 до 50 Tomahawk

США могут передать Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, но такого количества недостаточно для реализации стратегических перемен в конфликте. Соответствующую точку зрения изложила директор программы оборонных исследований в аналитическом центре CNAS (Center for a New American Security) Стейси Петтиджон, сообщает Financial Times (FT).

"Вашингтон мог бы выделить Киеву примерно от 20 до 50 "Томагавков", что не привнесет каких-либо существенных изменений в динамику боевых действий", - указала она.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что фактически принял решение о возможности предоставления ракет Tomahawk Киеву, но не уточнил, в чем оно заключается.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин обратил внимание, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и подчеркнул, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между РФ и США".