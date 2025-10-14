Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) заявит, что Израиль будет готов "протянуть руку дружбы" и Ирану. "Даже для Ирана <...> рука дружбы и сотрудничества будет всегда протянута", - приводит текст американского лидера агентство Reuters.

Трамп также отметит, что сделка по Газе явится "исторической зарей нового Ближнего Востока". Президент США посоветует жителям анклава "сосредоточиться на экономическом развитии и стабильности", передает агентство.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

Между тем Израиль до недавнего времени вел активные боевые действия на территории Сирии и Ливана.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров отмечает, что «предугадать действия Израиля на сирийском и ливанском направлении сейчас нельзя. Еще до конца не ясно, как будет развиваться ситуация в самой Газе. Там вопросов еще много остается. Самое сложное - это разоружение ХАМАС, палестинского исламского Джихада (запрещен в РФ) и их союзников. Сейчас все события будут вокруг этого. А что касается Сирии и Ливана, то конечно исключать нельзя, что Израиль продолжит военное давление на эти страны, но думаю, что главное направление будет то, о котором я упомянул выше».

По словам эксперта, «что касается того, будут ли изменения в политике Израиля по отношению к Ирану, то, думаю, в начале, чтобы задобрить Трампа, они потише будут себя вести, но на самом деле перед Нетаньяху была и остается задача решить вопрос с Ираном силой. Поэтому давление на Иран продолжится в любом случае».