14 октября 2025 / 13:24
14 октября 2025 / 13:21
14 октября 2025 / 12:47
/ Ближнее зарубежье / Политика / Евразийский союз / Политика и религия
Политика
Токаев заявил, что в Казахстане сохранится президентская система правления
14 октября 2025 / 11:27
Токаев заявил, что в Казахстане сохранится президентская система правления
© Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе проведения парламентской реформы президентская система правления сохранит актуальность. Об этом информировала пресс-служба казахстанского лидера.

"Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Так, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране", - сказал он, выступая на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе.

Токаев обратил внимание, что в целом переход к однопалатному парламенту в полной мере соответствует международным тенденциям.

"Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира. Сегодня необходимо выработать единые установки, разумные и взвешенные предложения. Поэтому нам предстоит самым тщательным образом изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи", - указал он.

Ранее президент Казахстана в послании к согражданам предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. Он подчеркнул, что реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев полагает, что на это уйдет не менее года, а в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По его мнению, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

В настоящее время парламент Казахстана состоит из двух палат. В Мажилисе 98 депутатов, 69 из них избирают по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Срок полномочий составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей - по два от регионов страны, столицы и городов республиканского значения, еще 10 человек назначает президент. Срок полномочий достигает шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года. 

