Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 октября 2025 / 13:37
КОТИРОВКИ
USD
14/10
80.8548
EUR
14/10
93.9181
Новости часа
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Москва
14 октября 2025 / 13:37
Котировки
USD
14/10
80.8548
0.0000
EUR
14/10
93.9181
0.0000
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
14 октября 2025 / 13:21
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
14 октября 2025 / 12:47
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Визит Зеленского в США выльется в пиар-акцию, направленную на Россию
Мнение политолога Богдана Беспалько
14 октября 2025 / 10:15
Визит Зеленского в США выльется в пиар-акцию, направленную на Россию

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского. "Думаю, да", - подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей. Он также оставил без ответа на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет «Томагавк».

Ранее журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер сообщил в соцсети X со ссылкой на три источника, что Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Он напомнил, что на минувших выходных Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался вопрос поставки американских ракет «Томагавк» на Украину. Журналист также указал, что на этой неделе у украинской делегации в Вашингтоне запланирован ряд переговоров с американскими коллегами.

Владимир Зеленский сообщил, что в США уже выехали премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Базпалько отмечает, что «пока не озвучена повестка встречи, мы ничего не можем сказать наверняка о ее характере. Это может быть очередной раунд обсуждения украинской проблемы между американским и украинским президентами, а может быть это будет заключение новых договоренностей  в торгово-экономической сфере. Может быть и то, и другое. Может быть, это будет торжественная передача «Томагавков». А может, вся встреча задумана, как средство давления на российскую сторону, чтобы у нас в России занервничали, что Трамп встречается с Зеленским и что-то обсуждает. Пока ничего определенного мы сказать не можем. Но я предполагаю, что Трамп, который любит устраивать шоу, делает это скорее для медиа, для раздувания пиар-истерии, чем для каких-то реальных договоренностей или реального обсуждения».  

По мнению эксперта, «проблема «Томагавков» может обсуждаться. Зеленский постоянно предоставить Украине эти ракеты. Но дело в том, что в реальности для США предоставить ракеты «Томагавк» - это значит вступить в войну. Потому, что цели и полетные задания они будут формироваться не украинскими, а американскими инженерами и военными. То есть по сути, если ракеты «Томагавк» будут использованы против России, то это будет в первую очередь их использование со стороны США. И естественно, что на это последует реакция со стороны России. Поэтому пока что, несмотря на все просьбы Зеленского, эти ракеты ему не передавали».               

Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
11:45
Скончался трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин
11:27
Токаев заявил, что в Казахстане сохранится президентская система правления
11:07
FT: США могут выделить Украине от 20 до 50 Tomahawk
10:46
Средства маткапитала в 2026 году смогут использовать около 1,7 млн семей
10:23
Курс доллара на межбанке впервые с 1 сентября опустился ниже 80 рублей
20:53
Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе
20:30
RTL: Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
20:15
Трамп заявил, что был бы рад отметить санкции в отношении Ирана
19:59
Число погибших в результате ливней в Мексике достигло 64
19:45
Израиль обвинил ХАМАС в отклонении от договоренностей по передаче тел заложников
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения