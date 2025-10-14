Визит Зеленского в США выльется в пиар-акцию, направленную на Россию

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского. "Думаю, да", - подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей. Он также оставил без ответа на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет «Томагавк».

Ранее журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер сообщил в соцсети X со ссылкой на три источника, что Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Он напомнил, что на минувших выходных Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался вопрос поставки американских ракет «Томагавк» на Украину. Журналист также указал, что на этой неделе у украинской делегации в Вашингтоне запланирован ряд переговоров с американскими коллегами.

Владимир Зеленский сообщил, что в США уже выехали премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Базпалько отмечает, что «пока не озвучена повестка встречи, мы ничего не можем сказать наверняка о ее характере. Это может быть очередной раунд обсуждения украинской проблемы между американским и украинским президентами, а может быть это будет заключение новых договоренностей в торгово-экономической сфере. Может быть и то, и другое. Может быть, это будет торжественная передача «Томагавков». А может, вся встреча задумана, как средство давления на российскую сторону, чтобы у нас в России занервничали, что Трамп встречается с Зеленским и что-то обсуждает. Пока ничего определенного мы сказать не можем. Но я предполагаю, что Трамп, который любит устраивать шоу, делает это скорее для медиа, для раздувания пиар-истерии, чем для каких-то реальных договоренностей или реального обсуждения».

По мнению эксперта, «проблема «Томагавков» может обсуждаться. Зеленский постоянно предоставить Украине эти ракеты. Но дело в том, что в реальности для США предоставить ракеты «Томагавк» - это значит вступить в войну. Потому, что цели и полетные задания они будут формироваться не украинскими, а американскими инженерами и военными. То есть по сути, если ракеты «Томагавк» будут использованы против России, то это будет в первую очередь их использование со стороны США. И естественно, что на это последует реакция со стороны России. Поэтому пока что, несмотря на все просьбы Зеленского, эти ракеты ему не передавали».