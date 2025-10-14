Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается

«Саммит мира», проходящий в Египте, решает вопрос о временном руководстве сектором Газа, о международных силах, которые будут контролировать разделение сторон и другие общие вопросы.

Поднимется, конечно, и проблема разоружения ХАМАС (запрещена в РФ). Однако, ХАМАС явно разоружаться не собирается. Однако, и открыто нарушать договоренности сейчас ХАМАС не будет. Им это не выгодно. Сделают что-то для показухи и на этом остановятся. Проконтролировать полностью процесс разоружения практически невозможно.

Останется еще вопрос с Западным берегом. Нетаньяху будет под шумок пытаться его быстренько приватизировать. Если у него не получилось войти в дверь, он обязательно полезет в окно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

