14 октября 2025 / 13:24
14 октября 2025 / 13:21
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
14 октября 2025 / 13:21

«Саммит мира», проходящий в Египте, решает вопрос о временном руководстве сектором Газа, о международных силах, которые будут контролировать разделение сторон и другие общие вопросы.

Поднимется, конечно, и проблема разоружения ХАМАС (запрещена в РФ). Однако, ХАМАС явно разоружаться не собирается. Однако, и открыто нарушать договоренности сейчас ХАМАС не будет. Им это не выгодно. Сделают что-то для показухи и на этом остановятся. Проконтролировать полностью процесс разоружения практически невозможно.

Останется еще вопрос с Западным берегом. Нетаньяху будет под шумок пытаться его быстренько приватизировать. Если у него не получилось войти в дверь, он обязательно полезет в окно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/1fa5af4da5136aa8e11892b82b552f06/

 

