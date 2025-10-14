Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину

Президент США сообщил, что обсудит с президентом России поставки Украине крылатых ракет «Томагавк». По его представлениям, Путин должен пойти на уступки. Трамп считает, что из создавшегося переговорного тупика нужно выходить за российский счет. И он будет на этом настаивать. Вот он шантажирует сейчас Россию «Томагавками», а потом будет шантажировать чем-то другим, еще более мощным.

Трамп снова собирается принять Зеленского в Белом Доме. Сколько раз он уже встречался с Зеленским за последнее время? А сколько с Путиным? При этом он говорит, что он посредник. Какое же это посредничество? А то, что он продает оружие Европе для передачи Украине, это тоже посредничество?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

