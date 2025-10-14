Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин
14 октября 2025 / 11:45
Скончался трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин
© Александр Яковлев/ ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин умер в возрасте 68 лет. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба РПГУ им. А. И. Герцена, в котором преподавал Дитятин.

"Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников. Это невосполнимая потеря для всех нас", - сказал ректор университета Сергей Тарасов.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах - три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду. 

На Олимпиаде 1976 года Дитятин стал двукратным серебряным призером. Семь раз он становился чемпионом мира. Кроме того, в его активе две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств, четырежды он побеждал на чемпионатах Европы. В 2004 году Дитятина включили в Международный зал гимнастической славы.

После Олимпиады в Москве Дитятин получил травму голеностопного сустава, которая стала причиной завершения его карьеры. До 1995 года он работал тренером, в 2002 году Дитятин стал заведующим кафедрой гимнастики в РГПУ им. А. И. Герцена. Удостоен ордена Ленина, ордена Дружбы и ордена "Знак Почета". 

