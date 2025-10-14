Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 октября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня также снижался в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,39% - до 2 566,21 и 999,83 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 5,35 копейки и находился на отметке в 11,126 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 563,52 (-0,5%) индекс РТС составлял 998,79 пункта (-0,5%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 11,122 рубля (-5,75 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.