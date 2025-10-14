Трамп подверг критике свое фото на обложке журнала Time

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал журнал Time, который на своей обложке поместил фото американского лидера. Об этом Трамп написал в Truth Соц. сети.

"Журнал Time опубликовал довольно хорошую статью обо мне, но фотография была выбрана, возможно, самая ужасная из всех. Они "стерли" мои волосы, а затем наложили на мою голову что-то напоминающее парящую корону, но очень маленькую. Весьма странно! Я никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса, но эта фотография просто ужасна. Что они делают и почему?" - задался вопросом глава вашингтонской администрации.