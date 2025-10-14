Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 октября 2025 / 14:47
КОТИРОВКИ
USD
14/10
80.8548
EUR
14/10
93.9181
Новости часа
Рыбаки на Курилах выловили гигантского тунца Лукашенко: поставка Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
Москва
14 октября 2025 / 14:47
Котировки
USD
14/10
80.8548
0.0000
EUR
14/10
93.9181
0.0000
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
14 октября 2025 / 13:21
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
14 октября 2025 / 12:47
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
В Госдуме предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн
14 октября 2025 / 12:28
В Госдуме предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн
© Александр Рюмин/ ТАСС

Депутаты от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили министру просвещения Сергею Кравцову ввести право родителей присутствовать на школьных собраниях онлайн, сообщает ТАСС.

Депутаты обратили внимание, что сегодня родители школьников и воспитанников детских садов вынуждены тратить значительное количество времени вечером на посещение родительских собраний, так как средняя продолжительность одного такого собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от 2 до 3 часов.

"Просим поручить профильным департаментам Минпросвещения РФ изучить вопрос о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающих закрепление права посещения родительских собраний в онлайн-формате во всех школах страны", - следует из текста запроса.

По мнению авторов инициативы, введение такой возможности позволит родителям сэкономить время, оптимизировать баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, облегчить вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить образовательное учреждение лично. 

Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
13:43
Рыбаки на Курилах выловили гигантского тунца
13:29
Лукашенко: поставка Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Балаган в ДНР
12:59
Эрдоган отметил, что соглашение по Газе не решит палестинский вопрос
12:45
Православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы
12:28
В Госдуме предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн
12:15
Трамп подверг критике свое фото на обложке журнала Time
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:45
Скончался трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин
11:27
Токаев заявил, что в Казахстане сохранится президентская система правления
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения