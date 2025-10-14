В Госдуме предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн

Депутаты от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили министру просвещения Сергею Кравцову ввести право родителей присутствовать на школьных собраниях онлайн, сообщает ТАСС.

Депутаты обратили внимание, что сегодня родители школьников и воспитанников детских садов вынуждены тратить значительное количество времени вечером на посещение родительских собраний, так как средняя продолжительность одного такого собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от 2 до 3 часов.

"Просим поручить профильным департаментам Минпросвещения РФ изучить вопрос о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающих закрепление права посещения родительских собраний в онлайн-формате во всех школах страны", - следует из текста запроса.

По мнению авторов инициативы, введение такой возможности позволит родителям сэкономить время, оптимизировать баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, облегчить вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить образовательное учреждение лично.