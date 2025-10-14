Православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который принадлежит к числу великих праздников Русской православной церкви.

Согласно преданию, явление Божией Матери святому Андрею юродивому произошло во Влахернском храме Константинополя во время осады города. Ему было видение, что Богородица в воздухе молится за род человеческий и простирает свой покров над пришедшими на богослужение людьми.

На Руси это церковное событие начали отмечать в середине XII века при святом благоверном князе Андрее Боголюбском (1110-1174), который правил во Владимире и почитал святого Андрея как своего небесного покровителя. По приказу князя был построен знаменитый храм Покрова на Нерли. Также по его инициативе 1 октября (по старому стилю) был учрежден праздник в честь Покрова Богородицы, в память о заступничестве Девы Марии, оказанном русским войскам в их походе против волжских булгар.