Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 октября 2025 / 14:47
КОТИРОВКИ
USD
14/10
80.8548
EUR
14/10
93.9181
Новости часа
Рыбаки на Курилах выловили гигантского тунца Лукашенко: поставка Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
Москва
14 октября 2025 / 14:47
Котировки
USD
14/10
80.8548
0.0000
EUR
14/10
93.9181
0.0000
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
14 октября 2025 / 13:21
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
14 октября 2025 / 12:47
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября 2025 / 12:45
Православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы
© Александр Демьянчук/ТАСС

Православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который принадлежит к числу великих праздников Русской православной церкви.

Согласно преданию, явление Божией Матери святому Андрею юродивому произошло во Влахернском храме Константинополя во время осады города. Ему было видение, что Богородица в воздухе молится за род человеческий и простирает свой покров над пришедшими на богослужение людьми.

На Руси это церковное событие начали отмечать в середине XII века при святом благоверном князе Андрее Боголюбском (1110-1174), который правил во Владимире и почитал святого Андрея как своего небесного покровителя. По приказу князя был построен знаменитый храм Покрова на Нерли. Также по его инициативе 1 октября (по старому стилю) был учрежден праздник в честь Покрова Богородицы, в память о заступничестве Девы Марии, оказанном русским войскам в их походе против волжских булгар.

Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
13:43
Рыбаки на Курилах выловили гигантского тунца
13:29
Лукашенко: поставка Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Балаган в ДНР
12:59
Эрдоган отметил, что соглашение по Газе не решит палестинский вопрос
12:45
Православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы
12:28
В Госдуме предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн
12:15
Трамп подверг критике свое фото на обложке журнала Time
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:45
Скончался трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин
11:27
Токаев заявил, что в Казахстане сохранится президентская система правления
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения