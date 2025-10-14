Эрдоган отметил, что соглашение по Газе не решит палестинский вопрос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что неверно было бы воспринимать достигнутые между Израилем и движением ХАМАС договоренности как документ, который решает палестинский вопрос.

"Было бы ошибочно расценивать данное соглашение в качестве документа, разрешающего палестинский вопрос. Это соглашение, фактически, является договоренностью о прекращением огня. Мы считаем, что единственным решением палестинского вопроса является создание независимого, суверенного и географически единого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал турецкий лидер журналистам своего пула по возвращении из Египта.

По его словам, "Турция неизменно будет решительно добиваться этой цели". "Мы должны обеспечить гарантии того, что израильское правительство сдержит свои обещания, так как репутация израильской стороны в этом вопросе крайне неудовлетворительна. Я уверен, что те, кто оказывает влияние на еврейское государство, особенно Соединенные Штаты, продолжат делать все необходимое", - указал Эрдоган.