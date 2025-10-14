Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Российские ВС освободили населенный пункт Балаган в ДНР
14 октября 2025 / 13:15
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
За минувшие сутки бойцы подразделений группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Балаган в республике в ходе решительных наступательных действий.
Силы группировки также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова ДНР, указали в российском оборонном ведомстве.