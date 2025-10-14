Российские ВС освободили населенный пункт Балаган в ДНР

За минувшие сутки бойцы подразделений группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Балаган в республике в ходе решительных наступательных действий.

Силы группировки также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова ДНР, указали в российском оборонном ведомстве.