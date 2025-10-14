Лукашенко: поставка Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне

Возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не приведет к урегулированию конфликта, но может повлечь за собой эскалацию ситуации до ядерной войны. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию отношений между Минском и Вашингтоном.

"Никакие "Томагавки" не решат вопрос. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает президент США Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский", - отметил Лукашенко, передает агентство БелТА.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что фактически принял решение о возможности предоставления ракет Tomahawk Киеву, но не уточнил, в чем оно заключается.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин обратил внимание, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и подчеркнул, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между РФ и США".