Рыбаки на Курилах выловили гигантского тунца

У курильского острова Итуруп выловлен гигантский тунец, вес которого составляет порядка 300 кг. Об этом со ссылкой на Министерство по рыболовству Сахалинской области передает ТАСС.

"Выловлен тунец, вес - 287 кг", - говорится в сообщении.

Как правило, тунцы существенно варьируются по размеру и массе от 50 см и 1,8 кг (скумбриевидный тунец) до 4,6 м и 684 кг (обыкновенный тунец).