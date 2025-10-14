Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
14 октября 2025 / 15:08
14 октября 2025 / 13:24
14 октября 2025 / 13:21
14 октября 2025 / 12:47
Рыбаки на Курилах выловили гигантского тунца
14 октября 2025 / 13:43
© Юрий Смитюк/ ТАСС

У курильского острова Итуруп выловлен гигантский тунец, вес которого составляет порядка 300 кг. Об этом со ссылкой на Министерство по рыболовству Сахалинской области передает ТАСС.

"Выловлен тунец, вес - 287 кг", - говорится в сообщении. 

Как правило, тунцы существенно варьируются по размеру и массе от 50 см и 1,8 кг (скумбриевидный тунец) до 4,6 м и 684 кг (обыкновенный тунец).

