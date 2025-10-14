Семейная налоговая выплата в 2026 году станет доступна для 7 млн родителей

Более 7 млн работающих родителей двух и более детей в 2026 году получат семейную налоговую выплату. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"С 2026 года начнет действовать семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ей воспользуются около 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями", - отметил он.

Вместе с тем в 2026 году на социальный контракт предусмотрено почти 46 млрд рублей, он охватит около 700 тысяч человек, указал министр.

Получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ).