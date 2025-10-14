Президент Венесуэлы назвал ведьмой лауреата Нобелевской премии мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира, лидера венесуэльской оппозиции Марию Корине Мачадо "демонической ведьмой".

"Около 90% всего населения Венесуэлы отвергает демоническую ведьму из Ла-Сайоны", - цитирует его газета El Universal.

Мадуро также подчеркнул, что венесуэльцы отвергают "любую угрозу вторжения или войны" против Боливарианской Республики.