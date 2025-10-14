Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
14 октября 2025 / 13:21
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
14 октября 2025 / 12:47
Президент Венесуэлы назвал ведьмой лауреата Нобелевской премии мира
14 октября 2025 / 14:15
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира, лидера венесуэльской оппозиции Марию Корине Мачадо "демонической ведьмой".
"Около 90% всего населения Венесуэлы отвергает демоническую ведьму из Ла-Сайоны", - цитирует его газета El Universal.
Мадуро также подчеркнул, что венесуэльцы отвергают "любую угрозу вторжения или войны" против Боливарианской Республики.