Цена нефти Brent впервые с 8 мая опустилась ниже $62

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $62 за баррель впервые с 8 мая текущего года.

По состоянию на 11:37 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,27% и торговалась на уровне $61,95 за баррель.

К 11:53 мск Brent замедлил снижение и находился на отметке в $61,98 за баррель (-2,22%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года снижался на 2,49% - до $58,23 за баррель, свидетельствуют данные площадки.