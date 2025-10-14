Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
14 октября 2025 / 13:21
14 октября 2025 / 12:47
Путин и Токаев провели телефонный разговор
14 октября 2025 / 14:45
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили укрепление партнерства и союзничества двух стран, а также совместные проекты. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.
"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - следует из сообщения.
Глава российского государства также обсудил с собеседником его предстоящий госвизит в РФ.
"Обсуждены практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию", - указали в Кремле.