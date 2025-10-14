Путин и Токаев провели телефонный разговор

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили укрепление партнерства и союзничества двух стран, а также совместные проекты. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - следует из сообщения.

Глава российского государства также обсудил с собеседником его предстоящий госвизит в РФ.

"Обсуждены практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию", - указали в Кремле.