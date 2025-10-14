Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
14 октября 2025 / 13:24
14 октября 2025 / 13:21
14 октября 2025 / 12:47
Безопасность
Безопасность
ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня
14 октября 2025 / 14:59
ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня

14 октября 2025 / 14:59
© Amir Levy/ Getty Images/ТАСС

Палестинское движение ХАМАС обвинило Армию обороны Израиля в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа ввиду гибели в анклаве нескольких палестинцев от рук израильских военных. Соответствующее сообщение разместил в Telegram-канале представитель радикалов Хазем Касем.

"Убийство израильской армией нескольких жителей Газы представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Мы вновь просим усилить наблюдение за Израилем и не позволять ему уклоняться от своих обязательств перед посредниками", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад палестинское агентство WAFA сообщило, что четыре палестинца в Газе погибли в результате атак израильских дронов в районах, расположенных восточнее города Газа, административного центра одноименного анклава. Как отмечается, израильский боевой беспилотник атаковал группу арабов, осматривавших свои разрушенные дома в квартале Эш-Шуджаия после объявления о вступлении в силу режима прекращения огня. В результате нападения три человека погибли. Еще один араб был убит, другой пострадал при бомбардировке БПЛА района Аль-Фахари, расположенного вблизи Хан-Юниса. Вместе с тем несколько жителей анклава получили ранения в результате обстрела израильскими силами палаточного лагеря недалеко от населенного пункта Джебалия на севере сектора.

Ранее пресс-служба израильской армии заявила, что военные открыли огонь "для устранения угрозы" на севере сектора Газа после того, как несколько неизвестных приблизились к их позициям, что, как утверждается, являлось нарушением соглашения о прекращении огня.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 12:00 мск. Израильские войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации".

