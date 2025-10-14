Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 195 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 10 управляемых авиационных бомб и 195 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90 139 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 498 танков и других боевых бронемашин, 1,6 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 446 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 922 единицы специальной военной автомобильной техники.