14 октября 2025 / 13:24
14 октября 2025 / 13:21
14 октября 2025 / 12:47
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Премьер Испании заявил, что Запад переживает "демографическую зиму"
14 октября 2025 / 15:34
Премьер Испании заявил, что Запад переживает "демографическую зиму"
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Запад переживает "демографическую зиму", отметив важность повышения рождаемости.

"Очевидно, что Запад, в том числе Испания переживают демографическую зиму. Это означает, что с точки зрения государственной политики у нас есть только два рычага для ее решения: политика в области рождаемости, семейная политика и политика упорядоченной иммиграции", - сказал он в интервью радиостанции Cadena SER.

"Если мы не сделаем этого, Испания спустя два десятка лет будет иметь рабочую силу, сопоставимую с той, что была в 1990 году. Это означает, что вместо того, чтобы экономика росла на уровне 3%, темпы роста Испании составляли бы менее 1%", - подчеркнул Санчес.

Согласно данным национального института статистики страны, численность населения Испании на 1 июля 2025 года составила более 49,3 млн человек, что является историческим максимумом. Вместе с тем рост населения произошел за счет увеличения числа людей, родившихся за рубежом, так как число людей, родившихся в Испании, уменьшилось. На сегодняшний день в стране насчитывается порядка 9,7 млн иммигрантов.

