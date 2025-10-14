Слуцкий: Россия примет граждан РФ, которых намерена депортировать Латвия

Россия готова принять 841 гражданина РФ, которого Латвия намерена депортировать за недостаточный уровень владения латышским языком. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Латвия определила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не подтвердивших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва отмечала, что уже разработала меры для их размещения на Родине.

"Территорию Латвии должен покинуть 841 человек. Всех примем, всех обеспечим жильем, работой. Всех великая страна примет достойно, поскольку это часть русского мира", - заверил Слуцкий в ходе пленарного заседания.