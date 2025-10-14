США должны покупать у Венесуэлы нефть в соответствии с законодательством республики, а не "воровать ее". На этом акцентировал внимание посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в беседе с журналистами.

"Наши власти через разные каналы уведомили правительство США о возможности получить доступ к ресурсам Венесуэлы, но при этом заплатив за них. То есть они могут вести бизнес с Венесуэлой в соответствии с нашим законодательством, а не грабить нас", - заявил он, комментируя информацию в СМИ о том, что Венесуэла якобы предложила Соединенным Штатам доступ к части своих природных ресурсов, чтобы предотвратить конфликт между двумя странами.