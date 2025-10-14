Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 октября 2025 / 19:21
КОТИРОВКИ
USD
14/10
80.8548
EUR
14/10
93.9181
Новости часа
Кремль отреагировал на заявление Макрона о "воинственном упрямстве" Москвы Володин инициировал опрос о лимите банковских карт на одного человека
Москва
14 октября 2025 / 19:21
Котировки
USD
14/10
80.8548
0.0000
EUR
14/10
93.9181
0.0000
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
14 октября 2025 / 13:21
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
14 октября 2025 / 12:47
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
Посол Венесуэлы призвал США покупать нефть, а не "воровать ее"
14 октября 2025 / 16:16
Посол Венесуэлы призвал США покупать нефть, а не "воровать ее"
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

США должны покупать у Венесуэлы нефть в соответствии с законодательством республики, а не "воровать ее". На этом акцентировал внимание посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в беседе с журналистами.

"Наши власти через разные каналы уведомили правительство США о возможности получить доступ к ресурсам Венесуэлы, но при этом заплатив за них. То есть они могут вести бизнес с Венесуэлой в соответствии с нашим законодательством, а не грабить нас", - заявил он, комментируя информацию в СМИ о том, что Венесуэла якобы предложила Соединенным Штатам доступ к части своих природных ресурсов, чтобы предотвратить конфликт между двумя странами. 

Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
16:59
Кремль отреагировал на заявление Макрона о "воинственном упрямстве" Москвы
16:42
Володин инициировал опрос о лимите банковских карт на одного человека
16:32
Зеленский лишил мэра Одессы Труханова гражданства Украины
16:16
Посол Венесуэлы призвал США покупать нефть, а не "воровать ее"
15:57
Слуцкий: Россия примет граждан РФ, которых намерена депортировать Латвия
15:34
Премьер Испании заявил, что Запад переживает "демографическую зиму"
15:17
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 195 беспилотников ВСУ
14:59
ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня
14:45
Путин и Токаев провели телефонный разговор
14:28
Цена нефти Brent впервые с 8 мая опустилась ниже $62
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения