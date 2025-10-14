Зеленский лишил мэра Одессы Труханова гражданства Украины

Владимир Зеленский своим указом лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины, что автоматически аннулирует его право занимать пост главы города. Об этом информировала ведущая украинского телемарафона, ссылаясь на источники в администрации Зеленского.

"Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова - городского главу Одессы. Соответствующие указы подписаны", - указала она.

В соответствии с украинским законодательством, пост мэра Одессы в случае ухода главы до новых выборов будет занимать секретарь городского совета. Им сейчас является Игорь Коваль. В период действия военного положения выборы на Украине не проводятся. При этом ранее Зеленский заявил, что поручил главкому ВСУ Александру Сырскому рассмотреть возможность создания в Одессе городской военной администрации. Ее глава назначается Зеленским, что даст ему возможность поставить руководить городом своего человека.

Петиция к Зеленскому с требованием прекратить гражданство Украины Труханова меньше чем за сутки получила необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов. Автор обращения аргументировал его тем, что журналисты не раз публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова гражданства РФ. Сам Труханов категорически отрицает наличие российского паспорта.