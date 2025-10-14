Володин инициировал опрос о лимите банковских карт на одного человека

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал в Max опрос о лимите количества банковских карт, которые можно оформить на одного человека.

"Обсуждается инициатива ограничить количество банковских карт на одного человека. Это предлагается сделать в целях борьбы с мошенничеством. Как вы думаете, какой лимит карт будет оптимальным в одни руки?" - указал парламентарий.

Участникам опроса предложено выбрать один из трех вариантов: 10, 20 или 30 карт.

Согласно данным на первые 10 минут с момента публикации, большинство респондентов проголосовали за вариант с ограничением до 10 карт.