Общество
Володин инициировал опрос о лимите банковских карт на одного человека
14 октября 2025 / 16:42
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал в Max опрос о лимите количества банковских карт, которые можно оформить на одного человека.
"Обсуждается инициатива ограничить количество банковских карт на одного человека. Это предлагается сделать в целях борьбы с мошенничеством. Как вы думаете, какой лимит карт будет оптимальным в одни руки?" - указал парламентарий.
Участникам опроса предложено выбрать один из трех вариантов: 10, 20 или 30 карт.
Согласно данным на первые 10 минут с момента публикации, большинство респондентов проголосовали за вариант с ограничением до 10 карт.