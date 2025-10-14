Россия ведет на Украине специальную военную операцию (СВО) за неимением других альтернатив, при этом сохраняет готовность к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Россия готова к мирному урегулированию. Россия сегодня за неимением альтернатив продолжает СВО", - сказал он, отметив, что Москва сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу.

"Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", - подчеркнул представитель Кремля.

Так он отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступил с утверждением о "воинственном упрямстве" Москвы и пригрозил "расплатой", если та не "вернется за стол переговоров".