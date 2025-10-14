Более 50% опрошенных граждан ФРГ выступают за возвращение призыва в армию

Более половины жителей ФРГ высказались в поддержку возвращения в стране воинской повинности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу журнала Stern и телеканала RTL.

Как отмечается, 54% опрошенных выступили за обязательную службу в Бундесвере (ВС ФРГ). Еще 41% респондентов выразил противоположную точку зрения, 5% воздержались от ответа на поставленный вопрос. Вместе с тем наибольшее число сторонников возвращения воинской повинности среди избирателей блока ХДС/ХСС - 74%. Однако 58% сторонников СДПГ также назвали такой шаг целесообразным.

Опрос проводился в период с 9 по 10 октября среди 1 008 человек.

В минувшее воскресенье редакционное объединение RND информировало о том, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли компромисса по проекту закона о новой модели военной службы. Теперь набор добровольцев, а, возможно, и призывников будет осуществляться по жребию. Так, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут в обязательном порядке заполнять опросники с пунктом о готовности служить. Из этой группы по жребию будут определены те, кого пригласят на осмотр и собеседование. Служба будет составлять не менее шести месяцев. Аналогичная модель на основе жеребьевки действует в Дании.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с примерно 183 тыс. военных сегодня до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в стране отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.