14 октября 2025 / 20:53
14 октября 2025 / 13:24
14 октября 2025 / 13:21
14 октября 2025 / 12:47
Экономика
Средняя зарплата трудящихся осужденных увеличилась на 125% с 2019 года
14 октября 2025 / 17:32
Средняя зарплата трудящихся осужденных увеличилась на 125% с 2019 года
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Средняя заработная плата привлеченных к труду осужденных выросла на 125% с 2019 года в среднем по России до 33 тыс. руб. Об этом заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова.

"Растет средняя заработная плата осужденных - на 125% с 2019 года в среднем по стране, до 33 тыс. руб., повышается производительность их труда - на 84% с 2019 года", - сказала она в беседе с ТАСС. Уточняется, что в 2019 году средняя зарплата по стране для таких заключенных составляла 14,7 тыс. руб.

Дыбова отметила, что сегодня выстроено эффективное взаимодействие Федеральной службы исполнения наказаний России с бизнес-сообществом через институт торгово-промышленных палат, что способствует ресоциализации лиц, отбывающих наказание, через их трудовую занятость.

По ее словам, региональные палаты помогают максимальному вовлечению бизнеса в этот процесс, что подтверждается заключенными контрактами на общую сумму порядка 800 млн руб. и созданием тысяч рабочих мест в исправительных учреждениях.

