Палестине необходимы международные гарантии по ненападению Израиля

Палестине нужны международные гарантии по ненападению со стороны Израиля. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с ТАСС.

"Мы хотим остановить убийства и атаки со стороны Израиля. Для нас это важнее всего. Но второй момент, мы хотим, чтобы на мировой арене были достигнуты международные гарантии, которые не позволят Израилю вновь напасть на Газу", - указал он.

По словам дипломата, в этом вопросе "роль России была бы очень важна". "Главное сейчас - остановить войну, а дальше нужно уже смотреть", - добавил Нофаль.