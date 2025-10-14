Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 560 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 560 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 195 человек, в результате действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - более 205, "Центр" - до 550, на направлении "Востока" - до 330, "Днепра" - до 50 военнослужащих.