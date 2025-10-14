Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
14 октября 2025 / 13:24
14 октября 2025 / 13:21
14 октября 2025 / 12:47
Starship успешно завершил 11-й испытательный полет
14 октября 2025 / 18:13
Starship успешно завершил 11-й испытательный полет
© Фото AP/Эрик Гей/ТАСС

Американская компания SpaceX успешно завершила 13 октября 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане.

Прототип корабля стартовал с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени (02:24 мск), полет Starship продолжался 1 час и 6 минут. 

В рамках испытательного запуска корабль вновь вывел из своего грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink, компании также удалось осуществить повторный запуск двигателя Raptor и протестировать улучшения, нацеленные на повышение надежности корабля в процессе возвращения на Землю.

В марте глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года планируется запустить Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если эти полеты с роботом окажутся успешными, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую он преследует, состоит в создании самодостаточного города на Марсе спустя 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Согласно нынешнему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м, диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн. 

