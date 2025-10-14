Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 октября 2025 / 20:53
КОТИРОВКИ
USD
14/10
80.8548
EUR
14/10
93.9181
Новости часа
Медведев назвал поддержку фронта и семей военных самой важной задачей Орбан отметил, что переговоры по Украине - не спринт, а марафон
Москва
14 октября 2025 / 20:53
Котировки
USD
14/10
80.8548
0.0000
EUR
14/10
93.9181
0.0000
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
14 октября 2025 / 13:21
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
14 октября 2025 / 12:47
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика
Орбан отметил, что переговоры по Украине - не спринт, а марафон
14 октября 2025 / 18:45
Орбан отметил, что переговоры по Украине - не спринт, а марафон
© Михаил Метцель/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Европейского союза к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, поставив в пример договоренность о прекращении огня в секторе Газа.

"Вчера весь мир наблюдал за Египтом, где президент США Дональд Трамп сделал то, о чем мало кто мог подумать еще несколько месяцев назад. Его успех посылает сигнал: мирные переговоры - не спринт, а марафон", - указал политик на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он убежден, что возможные неудачи в процессе мирных переговоров - еще "не повод для того, чтобы уходить", переговоры нужно продолжать. "Европейцам не хватает этой напористости. Если что-то идет не так, они обижаются и отступают. Так быть не должно. Нужно действовать так, как президент Трамп. Надо неустанно вести борьбу. Рано или поздно придет успех. За работу, дорогие европейцы!" - призвал Орбан, говоря об урегулировании украинского конфликта.

В понедельник после "саммита мира" в египетском Шарм-эш-Шейх глава венгерского правительства высказал мнение, что за достижением мирной сделки по Ближнему Востоку должно последовать установление мира в Европе, где не утихает конфликт на Украине.

Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
18:59
Медведев назвал поддержку фронта и семей военных самой важной задачей
18:45
Орбан отметил, что переговоры по Украине - не спринт, а марафон
18:29
Мишустин: реальные зарплаты в РФ с начала года выросли на 4,5%
18:13
Starship успешно завершил 11-й испытательный полет
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 560 военных
17:45
Палестине необходимы международные гарантии по ненападению Израиля
17:32
Средняя зарплата трудящихся осужденных увеличилась на 125% с 2019 года
17:14
Более 50% опрошенных граждан ФРГ выступают за возвращение призыва в армию
16:59
Кремль отреагировал на заявление Макрона о "воинственном упрямстве" Москвы
16:42
Володин инициировал опрос о лимите банковских карт на одного человека
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения