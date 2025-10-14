Орбан отметил, что переговоры по Украине - не спринт, а марафон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Европейского союза к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, поставив в пример договоренность о прекращении огня в секторе Газа.

"Вчера весь мир наблюдал за Египтом, где президент США Дональд Трамп сделал то, о чем мало кто мог подумать еще несколько месяцев назад. Его успех посылает сигнал: мирные переговоры - не спринт, а марафон", - указал политик на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он убежден, что возможные неудачи в процессе мирных переговоров - еще "не повод для того, чтобы уходить", переговоры нужно продолжать. "Европейцам не хватает этой напористости. Если что-то идет не так, они обижаются и отступают. Так быть не должно. Нужно действовать так, как президент Трамп. Надо неустанно вести борьбу. Рано или поздно придет успех. За работу, дорогие европейцы!" - призвал Орбан, говоря об урегулировании украинского конфликта.

В понедельник после "саммита мира" в египетском Шарм-эш-Шейх глава венгерского правительства высказал мнение, что за достижением мирной сделки по Ближнему Востоку должно последовать установление мира в Европе, где не утихает конфликт на Украине.