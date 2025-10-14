Медведев назвал поддержку фронта и семей военных самой важной задачей

Самая важная задача сегодня - это поддержка участников специальной военной операции (СВО), их семей и фронта в целом. На этом акцентировал внимание председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на всероссийском форуме партийного проекта "Женское движение".

"С начала года было реализовано 3 000 мероприятий по поддержке наших героев. Это все очень хорошо. На самом деле, это сегодня вообще самое важное, что есть", - сказал он, говоря о волонтерской и добровольческой деятельности в рамках "Женского движения".

Политик отметил, что поддержка фронта является не только партийным приоритетом, в это вовлечена вся Россия.

По его словам, "для жен, матерей, дочерей, сестер наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких". Таким образом, появились проекты "Жизнь после Победы", "По зову сердца", "Ты не одна", указал Медведев.