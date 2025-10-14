В России расширят неонатальный скрининг в 2026 году

Минздрав РФ намерен в 2026 году расширить программу скрининга новорожденных на врожденные и наследственные заболевания, в перечень болезней могут добавить еще два-три наименования. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"У нас еще есть скрининговая программа, это касается скрининга новорожденных на 40 наследственных заболеваний, на 2026 год мы планируем, возможно, расширить еще плюс два заболевания или три, сейчас обсуждаем", - отметил он.

В России с 2023 года введен расширенный скрининг на 40 заболеваний, исследования проводятся уже в родильном доме, для это у ребенка берут образец крови.

Ранее Мурашко обращал внимание, что практически 99% новорожденных в стране охвачены неонатальным скринингом, включая детей, проживающих в Донбассе и Новороссии.